Війна Росії проти України: понад 2000 іноземних студентів потребують евакуації

Через війну Росії проти України з постраждалих міст на сьогодні потребують евакуації понад 2000 іноземних студентів. Українська сторона просить допомоги у країн їх громадянства для організації гуманітарних коридорів.

"Це сотні громадян Індії, понад 700, Китаю, Пакистану, Туреччини та інших країн. Всього це більше 2 000 іноземних громадян, які сьогодні страждають від голоду, холоду і обстрілів разом з українськими студентами", - зазначила вона.

Вона також заявила, що у неї є питання до посольств, оскільки всю ніч велися листування з дипломатами. За її словами, в Маріуполі страждають близько 70 лише турецьких студентів. Українська сторона також намагається домовитися про евакуацію понад 100 китайських студентів із Сум.