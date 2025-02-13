Воїни ВМС цієї ночі знищили понад десяток "Шахедів"

Цієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони Військово-Морських Сил ЗСУ працювали при відбитті ворожої дронової атаки. Українським морпіхам вдалося збити понад десять російських ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
У військовому відомстві розповіли, що сьогодні вночі, 13 лютого, під час повітряної атаки російських загарбників силами та засобами українських Військово-Морських Сил було збито 11 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!" - зауважили у Силах оборони.
Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні в Повітряних силах ЗСУ інформували про запуск російськими окупантами у бік України дронів-камікадзе для чергової атаки. Через загрозу ударів "Шахедами" у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Крім того, були дані про роботу ППО у деяких регіонах при відбитті ворожої дронової атаки.
Також зазначимо, що пізно ввечері напередодні одеські пабліки та ЗМІ писали про вибухи в районі міста, яке було під атакою "Шахедів". В інтернеті писали про роботу сил та засобів по дронах противника.
Місцева влада попереджала про загрозу "Шахедів" для Одеси та району, а також для Ізмаїльського району. Щодо якихось можливих наслідків дронового удару офіційних повідомлень не було.
Додамо, в миколаївських Telegram-каналах також писали про фіксацію російських дронів-камікадзе у небі над регіоном.
Нагадаємо, 10 січня джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що ВМС ЗСУ разом з СБУ вдарили ракетою "Нептун" по складу зберігання боєприпасів у Ростовській області РФ. Там було уражено склад зберігання дронів-розвідників противника.
Додамо, у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що темпи виробництва Росією ударних безпілотників "Шахед" можуть знизитися. Експерти зауважили, що Кремль може переключитися на дрони-приманки для обходу і перевантаження української ППО.
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