Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 01:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Також оголошено повітряну тривогу в Київській області (без столиці) через загрозу застосування ударних БпЛА.

О 0:23 військові повідомили про активність БпЛА на півночі Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, можлива робота ППО.

Перші дрони почали залітати у повітряний простір України ввечері 12 лютого. Ближче до півночі їхня кількість зросла.

Російські обстріли України

В ніч на 12 лютого російські терористи випустили по Києву сім балістичних ракет "Іскандер-М". Сили ППО збили шість із них.

Перед ракетним ударом, агресор також випустив по Україні 71 ударний БпЛА, 40 з них були локаційно втрачені.

Один із "Шахедів" вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. В місці ураження спалахнула пожежа, є поранені.

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