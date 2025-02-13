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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Четвер 13 лютого 2025 00:46
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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів Фото: Україна знову під атакою російських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші дрони почали залітати у повітряний простір України ввечері 12 лютого. Ближче до півночі їхня кількість зросла.

Станом на 0:18 ворожі БпЛА рухалися:

  • у Сумській та Чернігівській областях, курс південно-західний;
  • у Полтавській області, курс на північ та на південь;
  • у Харківській та Дніпропетровській областях, курс південно-західний;
  • у Миколаївській області, курс північно-західний;
  • на півдні Одеської області, курсом на захід;

О 0:23 військові повідомили про активність БпЛА на півночі Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, можлива робота ППО.

Також оголошено повітряну тривогу в Київській області (без столиці) через загрозу застосування ударних БпЛА.

Станом на 0:54 ворожі дрони рухалися:

  • у Сумській, Київській та Чернігівській областях курсом на південний-схід;
  • у Полтавській області, курсом на південно-західним та північно-західним;
  • у Харківській області, курсом на південний-захід;
  • у Миколаївській та на межі Кіровоградської областей, курсом південь та захід;
  • у Дніпропетровській області, курсом на схід.

Станом на 01:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росія атакує Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Російські обстріли України

В ніч на 12 лютого російські терористи випустили по Києву сім балістичних ракет "Іскандер-М". Сили ППО збили шість із них.

Перед ракетним ударом, агресор також випустив по Україні 71 ударний БпЛА, 40 з них були локаційно втрачені.

Один із "Шахедів" вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. В місці ураження спалахнула пожежа, є поранені.

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