Воины ВМС этой ночью уничтожили более десяти "Шахедов"

В военном ведомстве рассказали, что сегодня ночью, 13 февраля, в воздушной атаке российских захватчиков силами и средствами украинских Военно-Морских Сил было сбито 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" - отметили в Силах обороны.

Атака "Шахедов" в ночь на 13 февраля

Как сообщалось ранее, вечером накануне в Воздушных силах ВСУ информировали о запуске российскими оккупантами в сторону Украины дронов-камикадзе для очередной атаки. Из-за угрозы ударов "Шахедами" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, были данные о работе ПВО в некоторых регионах при отражении вражеской дроновой атаки.

Также отметим, что поздно вечером накануне одесские паблики и СМИ писали о взрывах в районе города, который был под атакой "Шахедов". В интернете писали о работе сил и средств по дронам противника.

Местные власти предупреждали об угрозе "Шахедов" для Одессы и района, а также для Измаильского района. О каких-то возможных последствиях дронового удара официальных сообщений не было.

Добавим, в николаевских Telegram-каналах также писали о фиксации российских дронов-камикадзе в небе над регионом.