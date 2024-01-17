Воїни ССО під Донецьком знищили спостережний пункт ворога і взяли в полон росіян

Зазначається, що оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника.

Завдяки професійним діям бойової групи ворожий спостережний пункт було знищено.

А військовослужбовці російської армії, які перебували на ньому, взяті в полон і передані до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

У ССО додали, що один із росіян подякував їм за те, що його "офігенно взяли в полон".

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Також повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість із них, імовірно, громадяни України.

Командувач Східного угруповання ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео, на якому українські військові взяли в полон командира відділення 350 мотострілецького полку РФ із Санкт-Петербурга.