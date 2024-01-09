ЗСУ на Таврійському напрямку за три дні взяли в полон майже 30 окупантів, - Тарнавський

За три дні на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було", - повідомив Тарнавський.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.

Українські бійці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БПЛА, 2 автомобілі та одну одиницю спецтехніки.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Авдіївському напрямку на Донеччині. Минулої доби сталося 67 бойових зіткнень.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що українські війська продовжують утримувати позиції у лівобережній Херсонській області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становить 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.