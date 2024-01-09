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В українському полоні перебуває щонайменше 41 військовий РФ з окупованого Криму

Україна, Вівторок 09 січня 2024 12:06
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В українському полоні перебуває щонайменше 41 військовий РФ з окупованого Криму Фото: російські полонені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони взяли у полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представництва президента України в АР Крим.

"Підтверджено взяття в полон щонайменше 41 військовослужбовців РФ з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Також у представництві зазначили, що у Криму відбулися поховання щонайменше 632 солдатів російської армії. 475 із них, ймовірно, були громадянами України.

Водночас кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну.

Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

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