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Воины ССО под Донецком уничтожили наблюдательный пункт врага и взяли в плен россиян

Архивное фото: Воины ССО на Донецком направлении уничтожили наблюдательный пункт врага (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные на Донецком направлении уничтожили наблюдательный пункт РФ и взяли в плен несколько оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт противника.

Благодаря профессиональным действиям боевой группы вражеский наблюдательный пункт был уничтожен.

А военнослужащие российской армии, которые находились на нем, взяты в плен и переданы в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.

В ССО добавили, что один из россиян поблагодарил их за то, что его "офигенно взяли в плен".

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Также сообщалось, что Силы обороны взяли в плен по меньшей мере 41 российского военного из временно оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, граждане Украины.

Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский опубликовал видео, на котором украинские военные взяли в плен командира отделения 350 мотострелкового полка РФ из Санкт-Петербурга.

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