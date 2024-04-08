Воїни ССО у Донецькій області знищили групу окупантів і дві БМП (відео)
Українські воїни у Донецькій області виявили позиції групи окупантів разом із важкою технікою. За допомогою дронів частину загарбників вдалося знищити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що це результат роботи операторів 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.
Бійці провели розвідувальні дії та виявили бронетехніку противника, а саме БМП, БТР з особовим складом ворога.
За допомогою FPV-дронів техніка одразу була виведена з ладу. Після цього воїни ССО приступили до знищення російських військовослужбовців. У результаті знищено:
- 2 БМП
- БТР
- 9 бійців противника
Ще чотирьох росіян вдалося поранити.
Ситуація на фронті
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.
Також за добу ліквідували ще 890 російських окупантів, і, таким чином, загальні втрати ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення вже склали близько 448 400 солдатів.
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