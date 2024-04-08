Воїни ССО у Донецькій області знищили групу окупантів і дві БМП (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

За допомогою FPV-дронів техніка одразу була виведена з ладу. Після цього воїни ССО приступили до знищення російських військовослужбовців. У результаті знищено:

Бійці провели розвідувальні дії та виявили бронетехніку противника, а саме БМП, БТР з особовим складом ворога.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Також за добу ліквідували ще 890 російських окупантів, і, таким чином, загальні втрати ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення вже склали близько 448 400 солдатів.

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