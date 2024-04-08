Воины ССО в Донецкой области уничтожили группу оккупантов и две БМП (видео)

Украинские воины в Донецкой области обнаружили позиции группы оккупантов вместе с тяжелой техникой. С помощью дронов часть захватчиков удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

С помощью FPV-дронов техника сразу была выведена из строя. После этого воины ССО приступили к уничтожению российских военнослужащих. В результате уничтожено:

Бойцы провели разведывательные действия и обнаружили бронетехнику противника, а именно БМП, БТР с личным составом врага.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Также за сутки ликвидировали еще 890 российских кафиров, и, таким образом, общие потери врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже составили около 448 400 солдат.

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