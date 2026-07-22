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Воїни СБС спалили ще 13 енергопідстанцій у Криму і не тільки, "Мадяр" показав відео

18:53 22.07.2026 Ср
2 хв
Операція України ”Кримський рубильник off” показує ефективні результати щодня
aimg Олена Бджола
Фото: енергопідстанція у Криму (Getty Images)

У ніч проти 22 липня українські бійці знову уразили енерговузли на окупованих територіях. Переважна більшість відпрацьованих об'єктів припала на Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

Нові ураження енергопідстанцій у Криму

"Мадяр" заявив, що ще 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України уражені протягом 21-22 липня.

"Загальний рахунок протягом операції 1-22 липня склав 117 енергетичних цілей", - уточнив командувач СБС.

Так, оператори дронів "мінуснули" у Криму електропідстанції ПС 110 кВ:

  • "Алушта", нп Алушта,
  • "Масандра", нп Ялта,
  • "Лучисте", нп Лучисте,
  • "Ялта", нп Ялта,
  • ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка,
  • "Дарсан", нп Алупка,
  • нп Широке,
  • "Зоря", нп Понизівка,
  • "Зимине", нп Зимине,
  • "Гаспра", нп Гаспра.

Відео: результати уражень енерговузлів РФ 22 липня (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)

Інші уражені цілі

  • Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл.,
  • Електропідстанція, нп Ольгіне, Херсонська обл.,
  • Електропідстанція, нп Більмак, Запорізька обл.

Нагадаємо, 20 липня СБС результативно продовжили операцію “Кримський рубильник off”. "Мадяр" зазначив, що ще 19 енерговузлів Росії на окупованих територіях були уражені.

Загалом СБС від початку липня уразили в оперативній глибині противника 83 енерговузли. Останні 12 з них - протягом 16-18 липня.

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УкраїнаСили безпілотних системВійна Росії проти України