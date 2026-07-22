Воїни СБС спалили ще 13 енергопідстанцій у Криму і не тільки, "Мадяр" показав відео

Нагадаємо, 20 липня СБС результативно продовжили операцію “Кримський рубильник off”. "Мадяр" зазначив, що ще 19 енерговузлів Росії на окупованих територіях були уражені.

Загалом СБС від початку липня уразили в оперативній глибині противника 83 енерговузли. Останні 12 з них - протягом 16-18 липня.