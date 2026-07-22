Воины СБС сожгли еще 13 энергоподстанций в Крыму и не только, "Мадяр" показал видео

Напомним, 20 июля СБС результативно продлили операцию "Крымский рубильник off". "Мадяр" отметил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были поражены.

В общей сложности СБС с начала июля поразили в оперативной глубине противника 83 энергоузла. Последние 12 из них - в течение 16-18 июля.