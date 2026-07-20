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Україна уразила ще 19 енергооб'єктів РФ на окупованих територіях (відео)

21:15 20.07.2026 Пн
2 хв
Сили безпілотних систем знищують енерговузли росіян у Криму, і не тільки
aimg Олена Бджола
Україна уразила ще 19 енергооб'єктів РФ на окупованих територіях (відео) Фото: український військовий з дроном "мавік" (Віталий Носач, РБК-Україна)
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20 липня українські воїни результативно продовжили операцію “Кримський рубильник off”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

Нові ураження у Криму та на ТОТ

"Мадяр" зазначив, що ще 19 енерговузлів Росії у Криму та на ТОТ були уражені СБС.

"Загальний рахунок 1-20 липня: результативно відпрацьовано вже 104 підстанції та електровузли", - додав він.

Список уражених цілей у Криму:

  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте", нп Лучисте,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Морське", нп Морське,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Привітне", нп Привітне,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч,
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка,
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", нп Єди-Кую,
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Насосна-3", нп Зелений Яр,
  • Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ.

Що уразили СБС на ТОТ

20 липня "Мадяр" заявив про ураження на ТОТ Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області:

  • Електропідстанція, нп Широке, Херсонська обл,
  • Електропідстанція, нп Землянки, Донецька обл,
  • Електропідстанція, нп Безгинове, Луганська обл,
  • Електропідстанція, нп Біла Гора, Луганська обл,
  • Електропідстанція, нп Денежникове, Луганська обл,
  • Електропідстанція, нп Макіївка, Донецька обл,
  • Електропідстанція, нп Ганівка, Запорізька обл.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що оператори СБС у ніч на 20 липня знищили вісім важливих елементів російської ППО.

Унаслідок успішних операцій СБС роботу Керченської паромної переправі майже паралізовано. З п'яти паромів більшість знищено або серйозно пошкоджено.

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