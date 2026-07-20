Україна уразила ще 19 енергооб'єктів РФ на окупованих територіях (відео)
20 липня українські воїни результативно продовжили операцію “Кримський рубильник off”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
Нові ураження у Криму та на ТОТ
"Мадяр" зазначив, що ще 19 енерговузлів Росії у Криму та на ТОТ були уражені СБС.
"Загальний рахунок 1-20 липня: результативно відпрацьовано вже 104 підстанції та електровузли", - додав він.
Список уражених цілей у Криму:
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте", нп Лучисте,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Морське", нп Морське,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Привітне", нп Привітне,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч,
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка,
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", нп Єди-Кую,
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Насосна-3", нп Зелений Яр,
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ.
Що уразили СБС на ТОТ
20 липня "Мадяр" заявив про ураження на ТОТ Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області:
- Електропідстанція, нп Широке, Херсонська обл,
- Електропідстанція, нп Землянки, Донецька обл,
- Електропідстанція, нп Безгинове, Луганська обл,
- Електропідстанція, нп Біла Гора, Луганська обл,
- Електропідстанція, нп Денежникове, Луганська обл,
- Електропідстанція, нп Макіївка, Донецька обл,
- Електропідстанція, нп Ганівка, Запорізька обл.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що оператори СБС у ніч на 20 липня знищили вісім важливих елементів російської ППО.
Унаслідок успішних операцій СБС роботу Керченської паромної переправі майже паралізовано. З п'яти паромів більшість знищено або серйозно пошкоджено.