Воїни СБС спалили ще 13 енергопідстанцій у Криму і не тільки, "Мадяр" показав відео
У ніч проти 22 липня українські бійці знову уразили енерговузли на окупованих територіях. Переважна більшість відпрацьованих об'єктів припала на Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
Нові ураження енергопідстанцій у Криму
"Мадяр" заявив, що ще 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України уражені протягом 21-22 липня.
"Загальний рахунок протягом операції 1-22 липня склав 117 енергетичних цілей", - уточнив командувач СБС.
Так, оператори дронів "мінуснули" у Криму електропідстанції ПС 110 кВ:
- "Алушта", нп Алушта,
- "Масандра", нп Ялта,
- "Лучисте", нп Лучисте,
- "Ялта", нп Ялта,
- ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка,
- "Дарсан", нп Алупка,
- нп Широке,
- "Зоря", нп Понизівка,
- "Зимине", нп Зимине,
- "Гаспра", нп Гаспра.
Відео: результати уражень енерговузлів РФ 22 липня (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)
Інші уражені цілі
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл.,
- Електропідстанція, нп Ольгіне, Херсонська обл.,
- Електропідстанція, нп Більмак, Запорізька обл.
Нагадаємо, 20 липня СБС результативно продовжили операцію “Кримський рубильник off”. "Мадяр" зазначив, що ще 19 енерговузлів Росії на окупованих територіях були уражені.
Загалом СБС від початку липня уразили в оперативній глибині противника 83 енерговузли. Останні 12 з них - протягом 16-18 липня.