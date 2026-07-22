Воїни СБС спалили ще 13 енергопідстанцій у Криму і не тільки, "Мадяр" показав відео

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У ніч проти 22 липня українські бійці знову уразили енерговузли на окупованих територіях. Переважна більшість відпрацьованих об'єктів припала на Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

Нові ураження енергопідстанцій у Криму "Мадяр" заявив, що ще 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України уражені протягом 21-22 липня. "Загальний рахунок протягом операції 1-22 липня склав 117 енергетичних цілей", - уточнив командувач СБС. Так, оператори дронів "мінуснули" у Криму електропідстанції ПС 110 кВ: "Алушта", нп Алушта,

"Масандра", нп Ялта,

"Лучисте", нп Лучисте,

"Ялта", нп Ялта,

ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка,

"Дарсан", нп Алупка,

нп Широке,

"Зоря", нп Понизівка,

"Зимине", нп Зимине,

"Гаспра", нп Гаспра. Відео: результати уражень енерговузлів РФ 22 липня (https://www.facebook.com/Brovdi.Art) Інші уражені цілі Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл.,

Електропідстанція, нп Ольгіне, Херсонська обл.,

Електропідстанція, нп Більмак, Запорізька обл.