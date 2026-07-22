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Воины СБС сожгли еще 13 энергоподстанций в Крыму и не только, "Мадяр" показал видео

18:53 22.07.2026 Ср
2 мин
Операция Украины ”Крымский рубильник off” показывает эффективные результаты каждый день
aimg Елена Бджола
Воины СБС сожгли еще 13 энергоподстанций в Крыму и не только, "Мадяр" показал видео Фото: энергоподстанция в Крыму (Getty Images)
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В ночь на 22 июля украинские бойцы снова поразили энергоузлы на оккупированных территориях. Подавляющее большинство отработанных объектов пришлось на Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

Новые поражения энергоподстанций в Крыму

"Мадяр" заявил, что еще 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины поражены в течение 21-22 июля.

"Общий счет в течение операции 1-22 июля составил 117 энергетических целей", - уточнил командующий СБС.

Так, операторы дронов "минуснули" в Крыму электроподстанции ПС 110 кВ :

  • "Алушта", нп Алушта,
  • "Массандра", нп Ялта,
  • "Лучистое", нп Лучистое,
  • "Ялта", нп Ялта,
  • ПС 110 кВ "Олупка", нп Алупка,
  • "Дорсон", нп Алупка,
  • нп Широкое,
  • "Заря", нп Понизовка,
  • "Зимино", нп Зимино,
  • "Гаспра", нп Гаспра.

Видео: результаты поражений энергоузлов РФ 22 июля (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)

Другие пораженные цели

  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, Запорожская обл.,
  • Электроподстанция, нп Ольгино, Херсонская обл.,
  • Электроподстанция, нп Бильмак, Запорожская обл.

Напомним, 20 июля СБС результативно продлили операцию "Крымский рубильник off". "Мадяр" отметил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были поражены.

В общей сложности СБС с начала июля поразили в оперативной глубине противника 83 энергоузла. Последние 12 из них - в течение 16-18 июля.

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