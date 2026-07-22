Воины СБС сожгли еще 13 энергоподстанций в Крыму и не только, "Мадяр" показал видео

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В ночь на 22 июля украинские бойцы снова поразили энергоузлы на оккупированных территориях. Подавляющее большинство отработанных объектов пришлось на Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

Новые поражения энергоподстанций в Крыму "Мадяр" заявил, что еще 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины поражены в течение 21-22 июля. "Общий счет в течение операции 1-22 июля составил 117 энергетических целей", - уточнил командующий СБС. Так, операторы дронов "минуснули" в Крыму электроподстанции ПС 110 кВ : "Алушта", нп Алушта,

"Массандра", нп Ялта,

"Лучистое", нп Лучистое,

"Ялта", нп Ялта,

ПС 110 кВ "Олупка", нп Алупка,

"Дорсон", нп Алупка,

нп Широкое,

"Заря", нп Понизовка,

"Зимино", нп Зимино,

"Гаспра", нп Гаспра. Видео: результаты поражений энергоузлов РФ 22 июля (https://www.facebook.com/Brovdi.Art) Другие пораженные цели Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, Запорожская обл.,

Электроподстанция, нп Ольгино, Херсонская обл.,

Электроподстанция, нп Бильмак, Запорожская обл.