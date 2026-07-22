Воины СБС сожгли еще 13 энергоподстанций в Крыму и не только, "Мадяр" показал видео
В ночь на 22 июля украинские бойцы снова поразили энергоузлы на оккупированных территориях. Подавляющее большинство отработанных объектов пришлось на Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
Новые поражения энергоподстанций в Крыму
"Мадяр" заявил, что еще 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины поражены в течение 21-22 июля.
"Общий счет в течение операции 1-22 июля составил 117 энергетических целей", - уточнил командующий СБС.
Так, операторы дронов "минуснули" в Крыму электроподстанции ПС 110 кВ :
- "Алушта", нп Алушта,
- "Массандра", нп Ялта,
- "Лучистое", нп Лучистое,
- "Ялта", нп Ялта,
- ПС 110 кВ "Олупка", нп Алупка,
- "Дорсон", нп Алупка,
- нп Широкое,
- "Заря", нп Понизовка,
- "Зимино", нп Зимино,
- "Гаспра", нп Гаспра.
Видео: результаты поражений энергоузлов РФ 22 июля (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)
Другие пораженные цели
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, Запорожская обл.,
- Электроподстанция, нп Ольгино, Херсонская обл.,
- Электроподстанция, нп Бильмак, Запорожская обл.
Напомним, 20 июля СБС результативно продлили операцию "Крымский рубильник off". "Мадяр" отметил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были поражены.
В общей сложности СБС с начала июля поразили в оперативной глубине противника 83 энергоузла. Последние 12 из них - в течение 16-18 июля.