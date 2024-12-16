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Воїни Нацгвардії отримали можливість змінити місце служби через "Армія+": що відомо

Військові НГУ можуть змінити місце служби через "Армія+" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Воїни Національної гвардії України (НГУ) можуть змінити місце служби через застосунок "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

"Армія+" для військових НГУ

Умєров наголосив, що всі військовослужбовці повинні мати доступ до сучасних інструментів, які:

  • полегшують службу
  • допомагають виконувати завдання максимально ефективно

З огляду на це у додатку "Армія+" з'явилась можливість подавати електронні рапорти на зміну місця служби для воїнів Національної гвардії України.

"Застосунок "Армія+" вже зарекомендував себе як важливий цифровий інструмент для Збройних сил України. Зокрема, для переведень між підрозділами. Адже вже понад 3 600 військовослужбовців ЗСУ отримали погодження своїх рапортів щодо зміни місця служби", - розповів міністр оборони.

 

Він додав, що влада почула "запит від бійців Національної гвардії" і тепер масштабує цей сервіс для них.

Уточнюється, що це стало можливим завдяки спільній роботі:

  • Міністерства оборони
  • Міністерства внутрішніх справ
  • Генерального штабу

Адже вони забезпечили інформаційну взаємодію між державними електронними ресурсами.

Відтепер військовослужбовці НГУ можуть користуватися функціями "Армія+":

  • подавати електронні рапорти на зміну місця служби
  • проходити навчальні курси
  • брати участь в опитуваннях

"Менше часу на паперову роботу - більше часу для головного завдання: захисту України! Ми послідовно масштабуємо цифрові рішення на всі Сили оборони України. Інновації та технології - ключ до нашої ефективності та перемоги", - підсумував Умєров.

Допис Умєрова (скриншот: facebook.com/rustemumerov.ua)

У вечірньому відеозверненні до громадян від 15 грудня президент України Володимир Зеленський зауважив, що переведення для воїнів НГУ - "новий крок у нашому державному застосунку "Армія+".

"Зараз - на першому етапі - для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії", - розповів він.

За словами очільника України, найближчим часом в "Армія+" будуть додані ще й підрозділи прикордонників.

"Станом на сьогодні (15 грудня, - Ред.) є вже 3 607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних сил України", - уточнив він.

Зеленський додав, що команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, "щоб був результат для наших Нацгвардійців".

"Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", - підсумував президент.

"Армія+" в Україні

Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.

У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.

Доступ до додатка мають лише чинні військові. Спершу такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, став доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту (через низку правових і технічних викликів).

У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.

Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні е-рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).

Наприкінці жовтня в додатку запустили новий сервіс - онлайн-курси для військових. Повідомлялося також, що в "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів (які покривають різні етапи служби).

15 листопада стало відомо, що в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.

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