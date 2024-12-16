Воїни Нацгвардії отримали можливість змінити місце служби через "Армія+": що відомо

Воїни Національної гвардії України (НГУ) можуть змінити місце служби через застосунок "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
Умєров наголосив, що всі військовослужбовці повинні мати доступ до сучасних інструментів, які:
З огляду на це у додатку "Армія+" з'явилась можливість подавати електронні рапорти на зміну місця служби для воїнів Національної гвардії України.
"Застосунок "Армія+" вже зарекомендував себе як важливий цифровий інструмент для Збройних сил України. Зокрема, для переведень між підрозділами. Адже вже понад 3 600 військовослужбовців ЗСУ отримали погодження своїх рапортів щодо зміни місця служби", - розповів міністр оборони.
Він додав, що влада почула "запит від бійців Національної гвардії" і тепер масштабує цей сервіс для них.
Уточнюється, що це стало можливим завдяки спільній роботі:
Адже вони забезпечили інформаційну взаємодію між державними електронними ресурсами.
Відтепер військовослужбовці НГУ можуть користуватися функціями "Армія+":
"Менше часу на паперову роботу - більше часу для головного завдання: захисту України! Ми послідовно масштабуємо цифрові рішення на всі Сили оборони України. Інновації та технології - ключ до нашої ефективності та перемоги", - підсумував Умєров.
Допис Умєрова (скриншот: facebook.com/rustemumerov.ua)
У вечірньому відеозверненні до громадян від 15 грудня президент України Володимир Зеленський зауважив, що переведення для воїнів НГУ - "новий крок у нашому державному застосунку "Армія+".
"Зараз - на першому етапі - для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії", - розповів він.
За словами очільника України, найближчим часом в "Армія+" будуть додані ще й підрозділи прикордонників.
"Станом на сьогодні (15 грудня, - Ред.) є вже 3 607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних сил України", - уточнив він.
Зеленський додав, що команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, "щоб був результат для наших Нацгвардійців".
"Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", - підсумував президент.
Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.
У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.
Доступ до додатка мають лише чинні військові. Спершу такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, став доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту (через низку правових і технічних викликів).
У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.
Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні е-рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).
Наприкінці жовтня в додатку запустили новий сервіс - онлайн-курси для військових. Повідомлялося також, що в "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів (які покривають різні етапи служби).
15 листопада стало відомо, що в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.
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