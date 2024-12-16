Воїни Нацгвардії отримали можливість змінити місце служби через "Армія+": що відомо

"Армія+" для військових НГУ

Умєров наголосив, що всі військовослужбовці повинні мати доступ до сучасних інструментів, які:

полегшують службу

допомагають виконувати завдання максимально ефективно

З огляду на це у додатку "Армія+" з'явилась можливість подавати електронні рапорти на зміну місця служби для воїнів Національної гвардії України.

"Застосунок "Армія+" вже зарекомендував себе як важливий цифровий інструмент для Збройних сил України. Зокрема, для переведень між підрозділами. Адже вже понад 3 600 військовослужбовців ЗСУ отримали погодження своїх рапортів щодо зміни місця служби", - розповів міністр оборони.

Він додав, що влада почула "запит від бійців Національної гвардії" і тепер масштабує цей сервіс для них.

Уточнюється, що це стало можливим завдяки спільній роботі:

Міністерства оборони

Міністерства внутрішніх справ

Генерального штабу

Адже вони забезпечили інформаційну взаємодію між державними електронними ресурсами.

Відтепер військовослужбовці НГУ можуть користуватися функціями "Армія+":

подавати електронні рапорти на зміну місця служби

проходити навчальні курси

брати участь в опитуваннях

"Менше часу на паперову роботу - більше часу для головного завдання: захисту України! Ми послідовно масштабуємо цифрові рішення на всі Сили оборони України. Інновації та технології - ключ до нашої ефективності та перемоги", - підсумував Умєров.

Допис Умєрова (скриншот: facebook.com/rustemumerov.ua)

У вечірньому відеозверненні до громадян від 15 грудня президент України Володимир Зеленський зауважив, що переведення для воїнів НГУ - "новий крок у нашому державному застосунку "Армія+".

"Зараз - на першому етапі - для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії", - розповів він.

За словами очільника України, найближчим часом в "Армія+" будуть додані ще й підрозділи прикордонників.

"Станом на сьогодні (15 грудня, - Ред.) є вже 3 607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних сил України", - уточнив він.

Зеленський додав, що команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, "щоб був результат для наших Нацгвардійців".

"Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", - підсумував президент.