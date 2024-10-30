У застосунок "Армія+" додали нові електронні рапорти для військових: деталі

У застосунок "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів. Вони покривають різні етапи служби військових в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Уточнюється, що завантажити нову версію застосунку "Армія+" можна:

"Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі схвалити рішення щодо погодження", - пояснили у Генштабі ЗСУ.

Повідомляється також, що у рапортів розширився функціонал :

Зазначається, що у версії застосунку "Армія+" 2.0 доступні такі рапорти:

"У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг. Наприклад, він дозволяє дитині військового отримати першочергове право на місце в дитсадку", - зауважила вона.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що нові рапорти в "Армія+" з'являтимуться щомісяця.

Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.

У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.

Доступ до додатка мають лише чинні військові. Такий функціонал, як електронні рапорти, поки що доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту. Це пов'язано із низкою правових та технічних викликів.

У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.

Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно при заповненні е-рапортів, зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).

Права та обов'язки посадових осіб, єдині вимоги до форми електронних рапортів, а також засади їх опрацювання унормовані в Порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міноборони (затвердженому наказом міністра оборони).

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