У "Армія+" тепер можна подати рапорт на зміну місця служби, - Умєров

У застосунку "Армія+" зʼявилася нова функція. Вона дозволяє військовослужбовцям Збройних Сил України подавати рапорт на переведення в іншу частину швидко і зручно.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Відтепер процес подачі рапорту спрощено до мінімуму і займає всього близько 15 хвилин.

Для подачі рапорту військовослужбовцям знадобляться військовий квиток або офіцерське посвідчення, а також рекомендаційний лист від частини, куди вони планують переведення. Додатково, у разі переведення за станом здоров'я, може бути потрібен висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

Функціонал створений для зниження бюрократичної тяганини: командирської згоди на подання рапорту не потрібно. Запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

В окремих випадках Кадровий центр може звернутися до командирів для погодження, зокрема, якщо переведення планується між тиловими чи бойовими бригадами, або якщо військовий є офіцером чи обіймає офіцерську посаду.

В разі відмови у переведенні "Армія+" надасть чіткі підстави. Наприклад, військовим, які прослужили у своїй частині менш як 6 місяців або ж пройшло менш як рік з моменту їхнього попереднього переведення, можуть відмовити. Всі підстави регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2024 року №1291.