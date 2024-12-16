Воины Нацгвардии получили возможность сменить место службы через "Армия+": что известно

Воины Национальной гвардии Украины (НГУ) могут сменить место службы через приложение "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.
Умеров подчеркнул, что все военнослужащие должны иметь доступ к современным инструментам, которые:
Учитывая это в приложении "Армия+" появилась возможность подавать электронные рапорты на смену места службы для воинов Национальной гвардии Украины.
"Приложение "Армия+" уже зарекомендовало себя как важный цифровой инструмент для Вооруженных сил Украины. В частности, для переводов между подразделениями. Ведь уже более 3 600 военнослужащих ВСУ получили согласование своих рапортов по изменению места службы", - рассказал министр обороны.
Он добавил, что власти услышали "запрос от бойцов Национальной гвардии" и теперь масштабируют этот сервис для них.
Уточняется, что это стало возможным благодаря совместной работе:
Ведь они обеспечили информационное взаимодействие между государственными электронными ресурсами.
Отныне военнослужащие НГУ могут пользоваться функциями "Армия+":
"Меньше времени на бумажную работу - больше времени для главной задачи: защиты Украины! Мы последовательно масштабируем цифровые решения на все Силы обороны Украины. Инновации и технологии - ключ к нашей эффективности и победе", - подытожил Умеров.
Публикация Умерова (скриншот: facebook.com/rustemumerov.ua)
В вечернем видеообращении к гражданам от 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что перевод для воинов НГУ - "новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+".
"Сейчас - на первом этапе - для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии", - рассказал он.
По словам главы Украины, в ближайшее время в "Армия+" будут добавлены еще и подразделения пограничников.
"По состоянию на сегодня (15 декабря, - Ред.) есть уже 3 607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных сил Украины", - уточнил он.
Зеленский добавил, что команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, "чтобы был результат для наших Нацгвардейцев".
"Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", - подытожил президент.
Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.
В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.
Доступ к приложению имеют только действующие военные. Сначала такой функционал, как, например, электронные рапорты, стал доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта (из-за ряда правовых и технических вызовов).
В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы обороны Украины.
Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. В то же время данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении э-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).
В конце октября в приложении запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (которые покрывают различные этапы службы).
15 ноября стало известно, что в приложении "Армия+" появилась новая функция, которая позволяет военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.
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