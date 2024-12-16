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Воины Нацгвардии получили возможность сменить место службы через "Армия+": что известно

Военные НГУ могут сменить место службы через "Армия+" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Воины Национальной гвардии Украины (НГУ) могут сменить место службы через приложение "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

"Армия+" для военных НГУ

Умеров подчеркнул, что все военнослужащие должны иметь доступ к современным инструментам, которые:

  • облегчают службу
  • помогают выполнять задачи максимально эффективно

Учитывая это в приложении "Армия+" появилась возможность подавать электронные рапорты на смену места службы для воинов Национальной гвардии Украины.

"Приложение "Армия+" уже зарекомендовало себя как важный цифровой инструмент для Вооруженных сил Украины. В частности, для переводов между подразделениями. Ведь уже более 3 600 военнослужащих ВСУ получили согласование своих рапортов по изменению места службы", - рассказал министр обороны.

 

Он добавил, что власти услышали "запрос от бойцов Национальной гвардии" и теперь масштабируют этот сервис для них.

Уточняется, что это стало возможным благодаря совместной работе:

  • Министерства обороны
  • Министерства внутренних дел
  • Генерального штаба

Ведь они обеспечили информационное взаимодействие между государственными электронными ресурсами.

Отныне военнослужащие НГУ могут пользоваться функциями "Армия+":

  • подавать электронные рапорты на смену места службы
  • проходить учебные курсы
  • участвовать в опросах

"Меньше времени на бумажную работу - больше времени для главной задачи: защиты Украины! Мы последовательно масштабируем цифровые решения на все Силы обороны Украины. Инновации и технологии - ключ к нашей эффективности и победе", - подытожил Умеров.

Публикация Умерова (скриншот: facebook.com/rustemumerov.ua)

В вечернем видеообращении к гражданам от 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что перевод для воинов НГУ - "новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+".

"Сейчас - на первом этапе - для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии", - рассказал он.

По словам главы Украины, в ближайшее время в "Армия+" будут добавлены еще и подразделения пограничников.

"По состоянию на сегодня (15 декабря, - Ред.) есть уже 3 607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных сил Украины", - уточнил он.

Зеленский добавил, что команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, "чтобы был результат для наших Нацгвардейцев".

"Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", - подытожил президент.

"Армия+" в Украине

Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.

Доступ к приложению имеют только действующие военные. Сначала такой функционал, как, например, электронные рапорты, стал доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта (из-за ряда правовых и технических вызовов).

В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы обороны Украины.

Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. В то же время данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении э-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).

В конце октября в приложении запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (которые покрывают различные этапы службы).

15 ноября стало известно, что в приложении "Армия+" появилась новая функция, которая позволяет военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.

Читайте также, зачем нужен государственный реестр военных и как он будет работать.

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