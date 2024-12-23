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Воїни Нацгвардії можуть змінити місце служби через "Армія+": інструкція як це зробити

Ілюстративне фото: воїни Нацгвардії можуть змінити місце служби через "Армія+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У застосунку "Армія+" нацгвардійці вже тиждень можуть перевестися між підрозділами НГУ. Головне відповідати умовам алгоритму зміни місця служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як зазначили у відомстві, для початку необхідно розібратись, звідки і куди військовий хоче перевестись. Якщо спрощено, то майже немає обмежень для переведень з частин, які не ведуть бойові дії, до підрозділів, які залучені до бойової роботи.

Також без погодження командира можна перевестися, якщо військовий:

  • має висновок ВЛК;
  • зараз перебуває у розпорядженні;
  • входить до рядового чи сержантського складу та хоче перевестись в підрозділ, що виконує бойову роботу.
 

"Армія+" в Україні

В Україні застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.Його запустили у роботу на початку серпня 2024 року.

Варто зауважити, що доступ до додатка мають лише чинні військові. Наприкінці жовтня у ньому запустили новий сервіс - онлайн-курси для військових. Повідомлялося також, що в "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів (які покривають різні етапи служби).

А у листопаді застосунку з'явилась функція, що дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.

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