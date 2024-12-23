Воины Нацгвардии могут сменить место службы через "Армия+": инструкция как это сделать

Как отметили в ведомстве, для начала необходимо разобраться, откуда и куда военный хочет перевестись. Если упрощенно, то почти нет ограничений для переводов из частей, которые не ведут боевые действия, в подразделения, которые привлечены к боевой работе.

Также без согласования командира можно перевестись, если военный:

имеет заключение ВВК;

сейчас находится в распоряжении;

входит в рядовой или сержантский состав и хочет перевестись в подразделение, выполняющее боевую работу.

"Армия+" в Украине

В Украине приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины. его запустили в работу в начале августа 2024 года.

Стоит заметить, что доступ к приложению имеют только действующие военные. В конце октября в нем запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (которые покрывают различные этапы службы).

А в ноябре в приложении появилась функция, позволяющая военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.