Воины Нацгвардии могут сменить место службы через "Армия+": инструкция как это сделать

В приложении "Армия+" нацгвардейцы уже неделю могут перевестись между подразделениями НГУ. Главное соответствовать условиям алгоритма изменения места службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Как отметили в ведомстве, для начала необходимо разобраться, откуда и куда военный хочет перевестись. Если упрощенно, то почти нет ограничений для переводов из частей, которые не ведут боевые действия, в подразделения, которые привлечены к боевой работе.
Также без согласования командира можно перевестись, если военный:
В Украине приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины. его запустили в работу в начале августа 2024 года.
Стоит заметить, что доступ к приложению имеют только действующие военные. В конце октября в нем запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (которые покрывают различные этапы службы).
А в ноябре в приложении появилась функция, позволяющая военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.
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