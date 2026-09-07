Воїни ГУР уразили російський літак у Криму (відео)

У Криму уражено літак

У ніч проти 7 вересня оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України уразили російський літак у Криму.

У ГУР додали, що ступінь пошкоджень уточнюється.



"Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!", - заявили у розвідці.

Раніше РБК-Україна писало, що у Криму спецпризначенці ГУР уразили ракетний комплекс "Бастіон", яким Росія завдає ударів по Україні балістичними ракетами.

Також повідомлялося, що Сили оборони України та спецпризначенці розвідки успішно уразили 1 вересня російський нафтопереробний комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області.