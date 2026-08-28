ГУР підтвердило зупинку НПЗ-гіганта у Нижньогородській області (фото)

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України є докази зупинки роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Нижньогородській області після успішного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exile Nova та заяву президента України Володимира Зеленського.

Наслідки ураження НПЗ у Кстові Йдеться про Кстовський НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез"), який є одним із чотирьох найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Щороку цей завод переробляв близько 17 мільйонів тонн нафти. За даними воєнної розвідки, на підприємстві зупинилася технологічна установка АВТ-6, яка є критично важливою для процесу переробки. Наразі навколо вигорілої установки зафіксовано декілька будівельних кранів, за допомогою яких росіяни намагаються провести відновлювальні роботи. Окрім НПЗ у Кстові, зупинити функціонування вдалося й на кількох інших російських нафтопереробних підприємствах. Фото: (t.me/exilenova_plus) Що відомо про Кстовський НПЗ Кстовський нафтопереробний завод ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез") є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі в Росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. За обсягами переробки підприємство посідає орієнтовно 4-те місце в РФ.