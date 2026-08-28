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ГУР підтвердило зупинку НПЗ-гіганта у Нижньогородській області (фото)

15:50 28.08.2026 Пт
2 хв
Удар припав по найвразливішому місцю підприємства
aimg Сергій Козачук
ГУР підтвердило зупинку НПЗ-гіганта у Нижньогородській області (фото) Фото: НПЗ у Кстові зупинив роботу (росЗМІ)
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У Головному управлінні розвідки Міноборони України є докази зупинки роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Нижньогородській області після успішного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exile Nova та заяву президента України Володимира Зеленського.

Наслідки ураження НПЗ у Кстові

Йдеться про Кстовський НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез"), який є одним із чотирьох найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.

Щороку цей завод переробляв близько 17 мільйонів тонн нафти.

За даними воєнної розвідки, на підприємстві зупинилася технологічна установка АВТ-6, яка є критично важливою для процесу переробки.

Наразі навколо вигорілої установки зафіксовано декілька будівельних кранів, за допомогою яких росіяни намагаються провести відновлювальні роботи.

Окрім НПЗ у Кстові, зупинити функціонування вдалося й на кількох інших російських нафтопереробних підприємствах.

ГУР підтвердило зупинку НПЗ-гіганта у Нижньогородській області (фото)

Фото: (t.me/exilenova_plus)

Що відомо про Кстовський НПЗ

Кстовський нафтопереробний завод ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез") є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі в Росії.

Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

За обсягами переробки підприємство посідає орієнтовно 4-те місце в РФ.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Це підприємство вважається одним із найбільших НПЗ у Росії.

Також ми писали, що українські безпілотники систематично атакують критичні об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ.

Внаслідок цих ударів на кількох російських заводах було зупинено роботу установок первинної переробки нафти, що спричинило масштабні збої у виробництві пального.

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НПЗ Війна в Україні Атака дронів ГУР Володимир Зеленський
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