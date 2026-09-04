ГУР вдарило по комплексу "Бастіон" в Криму, що запускає "Циркони" та "Онікси" по Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Саме цей комплекс здатний запускати ракети "Циркон" та "Онікс". Цими ракетами держава-агресор завдає терористичних ударів по українських містах.

У серпні 2026 року бійці спецпідрозділу "Group 13" провели операцію на території тимчасово окупованого Криму. Метою став російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня безпілотники атакували дивізіон ППО поблизу Сочі. За попередніми даними, пожежа спалахнула в районі селища Сіріус на кордоні з Абхазією, де розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Нещодавно ВМС України вразили російське судно забезпечення NEFRIT у порту Сочі. Для атаки українські військові використали морський безекіпажний катер, а саме судно, за даними ВМС, використовувалося для обслуговування нафтогазових та офшорних об'єктів Росії.