ГУР вдарило по комплексу "Бастіон" в Криму, що запускає "Циркони" та "Онікси" по Україні
У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці ГУР уразили ракетний комплекс, яким Росія завдає ударів по Україні балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Що відомо про удар по "Бастіону"
У серпні 2026 року бійці спецпідрозділу "Group 13" провели операцію на території тимчасово окупованого Криму. Метою став російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".
Саме цей комплекс здатний запускати ракети "Циркон" та "Онікс". Цими ракетами держава-агресор завдає терористичних ударів по українських містах.
Яку ще техніку знищили окупантам
Крім ракетного комплексу, оператори "Group 13" вивели з ладу:
- два бензовози окупантів;
- командно-штабну машину російських військ.
Усе це - на території півострова.
Нагадаємо, у ніч на 4 вересня безпілотники атакували дивізіон ППО поблизу Сочі. За попередніми даними, пожежа спалахнула в районі селища Сіріус на кордоні з Абхазією, де розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.
Нещодавно ВМС України вразили російське судно забезпечення NEFRIT у порту Сочі. Для атаки українські військові використали морський безекіпажний катер, а саме судно, за даними ВМС, використовувалося для обслуговування нафтогазових та офшорних об'єктів Росії.