Воины ГУР поразили российский самолет в Крыму (видео)

В Крыму поражен самолет

В ночь на 7 сентября операторы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины поразили российский самолет в Крыму.

В ГУР добавили, что степень повреждений уточняется.



"Подарок ко Дню военной разведки Украины. Крым уже оценил!", - заявили в разведке.

Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму спецназовцы ГУР поразили ракетный комплекс "Бастион", которым Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины и спецназовцы разведки успешно поразили 1 сентября российский нефтеперерабатывающий комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области.