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Палає завод "Новатек" під Петербургом: ГУР розкрило деталі успішного удару

17:21 01.09.2026 Вт
2 хв
Уражений комплекс безпосередньо живить війну Росії проти України
aimg Валерій Ульяненко
Палає завод "Новатек" під Петербургом: ГУР розкрило деталі успішного удару Фото: дрони уразили завод "Новатек" в Ленінградській області (скріншот відео)
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Сили оборони України та спецпризначенці розвідки успішно уразили 1 вересня російський нафтопереробний комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки МО.

"1 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної з Силами оборони України deepstrike-операції вгатили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області на Росії", - йдеться у заяві.

Унаслідок удару уражено ключові елементи установки для переробки нафти, а також важливе технологічне обладнання.

Після влучання на заводі спалахнула масштабна пожежа. У розвідці підкреслили, що цей об'єкт безпосередньо живить війну РФ проти України.

Важливість порту Усть-Луга для РФ

Усть-Луга - один із найбільших торговельних портів Росії на Балтійському морі, розташований у Фінській затоці. Через нього транспортують значні обсяги стратегічної сировини, зокрема нафту, нафтопродукти, вугілля та мінеральні добрива.

У портовій зоні розміщені великі промислові та перевантажувальні комплекси, серед яких об’єкти компаній "Новатек" та "Єврохім". Через важливу роль порту для російської економіки та оборонно-промислового комплексу він уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні у порту Усть-Луга в Ленінградській області після удару дронів зафіксували пожежу та пошкодження. Губернатор регіону тоді не уточнив, який саме об'єкт у районі порту постраждав.

За даними місцевої влади, загалом уночі над Ленінградською областю нібито збили 37 безпілотників.

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