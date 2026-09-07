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Воїни ГУР уразили російський літак у Криму (відео)

16:53 07.09.2026 Пн
1 хв
Росія втратила ще одну одиницю повітряного флоту
aimg Олена Бджола
Воїни ГУР уразили російський літак у Криму (відео) Фото: ГУР уразили літак у Криму (Getty Images)
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Українські бійці успішно атакували ворожий літак у День воєнної розвідки України. Удар було завдано на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту активних дій ГУР у Telegram.

У Криму уражено літак

У ніч проти 7 вересня оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України уразили російський літак у Криму.

У ГУР додали, що ступінь пошкоджень уточнюється.


"Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!", - заявили у розвідці.

Раніше РБК-Україна писало, що у Криму спецпризначенці ГУР уразили ракетний комплекс "Бастіон", яким Росія завдає ударів по Україні балістичними ракетами.

Також повідомлялося, що Сили оборони України та спецпризначенці розвідки успішно уразили 1 вересня російський нафтопереробний комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області.

Крім того, у ГУР є докази зупинки роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Нижньогородській області після успішного удару.

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