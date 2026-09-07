Воїни ГУР уразили російський літак у Криму (відео)
Українські бійці успішно атакували ворожий літак у День воєнної розвідки України. Удар було завдано на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту активних дій ГУР у Telegram.
У Криму уражено літак
У ніч проти 7 вересня оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України уразили російський літак у Криму.
У ГУР додали, що ступінь пошкоджень уточнюється.
"Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!", - заявили у розвідці.
Раніше РБК-Україна писало, що у Криму спецпризначенці ГУР уразили ракетний комплекс "Бастіон", яким Росія завдає ударів по Україні балістичними ракетами.
Також повідомлялося, що Сили оборони України та спецпризначенці розвідки успішно уразили 1 вересня російський нафтопереробний комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області.
Крім того, у ГУР є докази зупинки роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Нижньогородській області після успішного удару.