Воїни ГУР уразили російський літак у Криму (відео)

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Українські бійці успішно атакували ворожий літак у День воєнної розвідки України. Удар було завдано на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту активних дій ГУР у Telegram.

У Криму уражено літак У ніч проти 7 вересня оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України уразили російський літак у Криму. У ГУР додали, що ступінь пошкоджень уточнюється.

"Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!", - заявили у розвідці. Раніше РБК-Україна писало, що у Криму спецпризначенці ГУР уразили ракетний комплекс "Бастіон", яким Росія завдає ударів по Україні балістичними ракетами. Також повідомлялося, що Сили оборони України та спецпризначенці розвідки успішно уразили 1 вересня російський нафтопереробний комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області.