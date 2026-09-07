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Воины ГУР поразили российский самолет в Крыму (видео)

16:53 07.09.2026 Пн
1 мин
Россия потеряла еще одну единицу воздушного флота
aimg Елена Бджола
Воины ГУР поразили российский самолет в Крыму (видео) Фото: ГУР поразили самолет в Крыму (Getty Images)
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Украинские бойцы успешно атаковали вражеский самолет в День военной разведки Украины. Удар был нанесен на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента активных действий ГУР в Telegram.

В Крыму поражен самолет

В ночь на 7 сентября операторы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины поразили российский самолет в Крыму.

В ГУР добавили, что степень повреждений уточняется.


"Подарок ко Дню военной разведки Украины. Крым уже оценил!", - заявили в разведке.

Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму спецназовцы ГУР поразили ракетный комплекс "Бастион", которым Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины и спецназовцы разведки успешно поразили 1 сентября российский нефтеперерабатывающий комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области.

Кроме того, у ГУР есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Нижегородской области после успешного удара.

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