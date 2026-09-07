Воины ГУР поразили российский самолет в Крыму (видео)

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Украинские бойцы успешно атаковали вражеский самолет в День военной разведки Украины. Удар был нанесен на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента активных действий ГУР в Telegram.

В Крыму поражен самолет В ночь на 7 сентября операторы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины поразили российский самолет в Крыму. В ГУР добавили, что степень повреждений уточняется.

"Подарок ко Дню военной разведки Украины. Крым уже оценил!", - заявили в разведке. Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму спецназовцы ГУР поразили ракетный комплекс "Бастион", которым Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами. Также сообщалось, что Силы обороны Украины и спецназовцы разведки успешно поразили 1 сентября российский нефтеперерабатывающий комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области.