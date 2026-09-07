Воины ГУР поразили российский самолет в Крыму (видео)
Украинские бойцы успешно атаковали вражеский самолет в День военной разведки Украины. Удар был нанесен на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента активных действий ГУР в Telegram.
В Крыму поражен самолет
В ночь на 7 сентября операторы Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины поразили российский самолет в Крыму.
В ГУР добавили, что степень повреждений уточняется.
"Подарок ко Дню военной разведки Украины. Крым уже оценил!", - заявили в разведке.
Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму спецназовцы ГУР поразили ракетный комплекс "Бастион", которым Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины и спецназовцы разведки успешно поразили 1 сентября российский нефтеперерабатывающий комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области.
Кроме того, у ГУР есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Нижегородской области после успешного удара.