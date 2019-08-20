Бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка объявили в международный розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Как отметили в ведомстве, учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск.

По словам адвоката Дмитрия Вовка, он находится сейчас на обучении в Гарварде.

Напомним, 8 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+". Его и еще пятерых человек подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.

Отметим, что Соломенский райсуд Киева отказался заочно арестовывать бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июня 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил главой Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ранее исполняющего обязанности главы Дмитрия Вовка. Позже 30 мая 2018 года Порошенко уволил его с этой должности.

Кроме того, 13 апреля 2018 года конкурсная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ не допустила трех претендентов, в том числе и действующего председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка к участию в конкурсе из-за несоответствия норме закона об опыте в 5 лет в сфере энергетики. При этом заявителям, которым отказали в участии, предоставили возможность в течение двух рабочих дней предоставить дополнительные подтверждения достаточного опыта в сфере энергетики, как предусмотрено порядком проведения открытого конкурсного отбора на занятие должности члена НКРЭКУ.