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Вовк уволен с должности главы НКРЭКУ

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 08:39
Фото: Дмитрий Вовк (uacrisis.org)
Фото: Дмитрий Вовк (uacrisis.org)

Порошенко уволил Дмитрия Вовка в соответствии с планом ротации в НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

"Уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.

В документе уточняется, что Вовк уволен в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы  и членов НКРЭКУ.

Напомним, 18 апреля Вовка повторно не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики. Согласно новым нормам, кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы в данной сфере.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, НКРЭКУ, Дмитрий Вовк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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