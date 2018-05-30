Вовк уволен с должности главы НКРЭКУ

Порошенко уволил Дмитрия Вовка в соответствии с планом ротации в НКРЭКУ
Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
"Уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.
В документе уточняется, что Вовк уволен в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы и членов НКРЭКУ.
Напомним, 18 апреля Вовка повторно не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики. Согласно новым нормам, кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы в данной сфере.