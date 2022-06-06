Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки

Вотум недоверия лидеру Британии

Члены правящей Консервативной партии выступают за отставку лидера политсилы и премьер-министра Великобритании. Тайное голосование по объявлению недоверия Борису Джонсону пройдет во время заседания фракции тори 6 июня с 20:00 до 22:00 по киевскому времени.

Не менее 54 депутатов направили письма в Комитет консервативной партии с требованием отстранить Бориса Джонсона с поста. Согласно закону, это минимально необходимое количество (15%) запросов для запуска процедуры вотума недоверия.

Процесс подачи писем является закрытым, но 28 парламентариев публично призвали премьера уйти в отставку добровольно.

Вотум недоверия - решение на основании голосования большинства, выражает отрицательную оценку деятельности и в результате ведет к отставке правительства или его членов.

Почему Борису Джонсону угрожает отставка

Британский премьер начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate о вечеринках на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. В офисе премьера прошло несколько мероприятий с грубыми нарушениями правил локдауна.

Помимо сотрудников канцелярии в вечеринках участвовал и Борис Джонсон с супругой. В британских СМИ публиковали фото премьер-министра и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции в мае 2020 года, когда действовал строгий запрет на массовые собрания.

Премьер отказался уходить добровольно

Борис Джонсон признался, что посещал вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна, заплатил штраф и принес извинения за свое поведение. При этом премьер отказался уходить в отставку добровольно, поскольку перед правительством Великобритании стоят серьезные вызовы.

Сегодняшнее голосование о вотуме недоверия Борис Джонсон назвал "шансом положить конец неделям спекуляций и продолжить работу не отвлекаясь от шума". Также он попросил поддержки и заявил, что "приветствует возможность донести свою позицию до депутатов".

Премьер-министр Британии выступит перед однопартийцами до начала заседания фракции в 18:00 по Киеву.

В каком случае Джонсона отстранят с должности

Борису Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра, если против него проголосует по меньшей мере 180 человек.

В таком случае начнется процедура избрания лидера правительства, а Джонсон останется на посту до назначения нового премьера.

Если Бориса Джонсона поддержит 50% депутатов (более 180), он останется руководителем Консервативной партии и премьер-министром.

Как утверждают источники ВВС, глава британского правительства получит необходимый уровень поддержки. А повторную процедуру вотума недоверия смогут инициировать не раньше, чем через год.