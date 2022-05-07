ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Британии партия Джонсона проиграла местные выборы и потеряла контроль над 11 советами

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 03:41
В Британии партия Джонсона проиграла местные выборы и потеряла контроль над 11 советами Фото: местные выборы в Великобритании (richmondshiretoday.co.uk)
Автор: Владимир Костырин

В Великобритании консервативная партия Бориса Джонсона показала не лучший результат на местных выборах, потеряв почти 500 мандатов и контроль над 11 советами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, на юге Англии тори проиграла либерал-демократам, и потеряла ключевые лондонские советы, которые получили лейбористы.

Также в Шотландии партия Джонсона уступила Шотландской национальной партии, а в Северной Ирландии наибольшее количество голосов получили националисты Шинн Фейн.

На выборах избирали состав 200 советов в Англии, Уэльсе и Шотландии, а также делегированного собрания Стормонта в Северной Ирландии.

Премьер Джонсон признал, что у его партии были "тяжелые" времена в некоторых областях, но в целом заявленные результаты были неоднозначными.

Почти со всеми результатами лейбористы получили 137 мест, а их лидер сэр Кейр Стармер заявил, что партия "находится на пути" к победе на следующих общих выборах.

Ранее сообщалось, что 3 мая премьер Британии Борис Джонсон выступил перед депутатами Верховной Рады Украины.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джонсоном предоставление оружия большей дальности нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Местные выборы Борис Джонсон
NEWS
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем