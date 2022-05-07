В Британии партия Джонсона проиграла местные выборы и потеряла контроль над 11 советами

В Великобритании консервативная партия Бориса Джонсона показала не лучший результат на местных выборах, потеряв почти 500 мандатов и контроль над 11 советами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Так, на юге Англии тори проиграла либерал-демократам, и потеряла ключевые лондонские советы, которые получили лейбористы.

Также в Шотландии партия Джонсона уступила Шотландской национальной партии, а в Северной Ирландии наибольшее количество голосов получили националисты Шинн Фейн.

На выборах избирали состав 200 советов в Англии, Уэльсе и Шотландии, а также делегированного собрания Стормонта в Северной Ирландии.

Премьер Джонсон признал, что у его партии были "тяжелые" времена в некоторых областях, но в целом заявленные результаты были неоднозначными.

Почти со всеми результатами лейбористы получили 137 мест, а их лидер сэр Кейр Стармер заявил, что партия "находится на пути" к победе на следующих общих выборах.