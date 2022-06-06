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Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки

Фото: прем'єр Великої Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Анна Березина

Парламент Великої Британії може відправити Бориса Джонсона у відставку. Увечері 6 червня депутати проголосують про винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру.

Чому Борису Джонсону загрожує звільнення з посади - докладно на РБК-Україна.

Вотум недовіри лідеру Британії

Члени правлячої Консервативної партії виступають за відставку лідера політсили та прем'єр-міністра Великої Британії. Таємне голосування щодо оголошення недовіри Борису Джонсону пройде під час засідання фракції торі 6 червня з 20:00 до 22:00 за київським часом.

Щонайменше 54 депутати надіслали листи до Комітету консервативної партії з вимогою усунути Бориса Джонсона з посади. Згідно із законом, це мінімально необхідна кількість (15%) запитів для запуску процедури вотуму недовіри.

Процес подачі листів закритий, але 28 парламентаріїв публічно закликали прем'єра піти у відставку добровільно.

Вотум недовіри - рішення на підставі голосування більшості, що виражає негативну оцінку діяльності і в результаті веде до відставки уряду або його членів.

Чому Борису Джонсону загрожує відставка

Британський прем'єр почав втрачати підтримку однопартійців через скандал Partygate щодо вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу. В офісі прем'єра пройшло кілька заходів із грубими порушеннями правил локдауну.

Крім співробітників канцелярії у вечірках брав участь і Борис Джонсон із дружиною. У британських ЗМІ публікували фото прем'єр-міністра та понад десятка людей, які п'ють вино в саду його резиденції у травні 2020 року, коли діяла сувора заборона на масові збори.

Прем'єр відмовився йти добровільно

Борис Джонсон зізнався, що відвідував вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну, заплатив штраф і вибачився за свою поведінку. При цьому прем'єр відмовився йти у відставку добровільно, оскільки перед урядом Великої Британії стоять серйозні виклики.

Сьогоднішнє голосування про вотум недовіри Борис Джонсон назвав "шансом покласти край тижням спекуляцій і продовжити роботу не відволікаючись від шуму". Також він попросив підтримки і заявив, що "вітає можливість донести свою позицію до депутатів".

Прем'єр-міністр Британії виступить перед однопартійцями до початку засідання фракції о 18:00 за Києвом.

У якому разі Джонсона усунуть із посади

Борису Джонсону доведеться скласти повноваження прем'єр-міністра, якщо проти нього проголосує щонайменше 180 осіб.

У такому разі розпочнеться процедура обрання лідера уряду, а Джонсон залишиться на посаді до призначення нового прем'єра.

Якщо Бориса Джонсона підтримає 50% депутатів (більш 180), він залишиться керівником Консервативної партії та прем'єр-міністром.

Як стверджують джерела ВВС, глава британського уряду отримає необхідний рівень підтримки. А повторну процедуру вотуму недовіри зможуть ініціювати не раніше, ніж через рік.

Раніше повідомлялося, що консервативна партія Бориса Джонсона показала не найкращий результат на місцевих виборах у Великій Британії, втративши майже 500 мандатів та контроль над 11 порадами.

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ВеликобританіяБорис Джонсон