Премьер Британии признался, что был на вечеринке во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время локдауна. Он также принес извинения за свое поведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В частности, выступая в Палате общин он признался, что "узнал достаточно, чтобы знать, что есть вещи, которые мы просто делали неправильно".

"Я хочу извиниться", - сказал Джонсон, отметив при этом, что "должен взять на себя ответственность" за произошедшие события.

Премьер признался, что "зашел в сад сразу после 18:00 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить персонал", а затем вернулся в свой офис "через 25 минут". Он уточнил, что был уверен, что это рабочеее мероприятие.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отправить всех обратно внутрь. Я должен был найти другой способ поблагодарить их", - добавил он.

Стоит отметить, в декабре Guardian опубликовала сделанную во время локдауна в мае 2020 года фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции.