На Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 250 оккупантов

Вооруженные силы Украины за сутки на Востоке отбили 5 атак оккупантов. Также украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и наблюдательный пост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники врага.
За сутки потери врага составляют:
Ранее мы сообщали, что вчера, 10 мая, ВСУ на востоке отбили четыре атаки врага и уничтожили 260 оккупантов.
Также мы писали, что в результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданских.
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