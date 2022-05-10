ВСУ на Востоке отбили четыре атаки врага и уничтожили 260 оккупантов
Украинские военные уничтожили оккупантов на Востоке (GettyImages)
На Востоке Вооруженные силы Украины за сутки отбили 4 атаки российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
В частности, за сутки украинские защитники уничтожили:
- личного состава - до 260;
- танков - 4;
- БТР - 2;
- БМП - 2;
- САУ - 4;
- АТТ - 7;
- БПЛА - 2.
Напомним, что вчера, 9 мая, украинские войска уничтожили около 250 оккупантов за сутки боев на Востоке.
Также мы писали, что оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей.
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