В результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Также отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали человеку, который получил ранения в Луганской области.

Ранения получили гражданские в Нью-Йорке и Новоселовке.

Напомним, что вчера, 11 мая, оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей.

Также мы писали, что ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 на Донбассе.

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