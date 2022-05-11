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В результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданских

Новина українською →
Донецкая область, Среда 11 мая 2022 21:52
В результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданских Павел Кириленко (facebook.com.pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 11 мая обстреляли Донецкую область. В результате ранения получили двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Ранения получили гражданские в Нью-Йорке и Новоселовке.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали человеку, который получил ранения в Луганской области.

Также отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданскихОккупанты обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что вчера, 11 мая, оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей.

Также мы писали, что ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 на Донбассе.

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