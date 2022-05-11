На Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 250 окупантів

Збройні сили України за добу на Сході відбили 5 атак окупантів. Також українські військові знищили склад з боєприпасами та спостережний пост.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки ворога.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 10 травня, ЗСУ на Сході відбили чотири атаки ворога та знищили 260 окупантів.

Також ми писали, що внаслідок обстрілів окупантами Донецької області поранення отримали двоє цивільних.

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