На востоке Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 12 км.

Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился на глубине 12 км в районе Пюлюмур провинции Тунджели. Также сейсмологи зафиксировали толчки силой 4,7 балла в восточной части Средиземного моря.

Пока нет информации о разрушениях или жертвах.

Ранее сообщалось, что власти Турции ослабят существующие 14-дневные карантинные ограничения для граждан, прибывающих из-за границы. В стране уже начали смягчать меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что правительство Турции начало переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. В то же время Министерство культуры и туризма Турции запустило проект "Сертификация здорового туризма".

Кроме этого, летом в Турции откроют не более 50-60% отелей. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что туристический сезон в стране начнется в июне, но инфраструктура будет работать только на половину.