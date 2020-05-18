Турция ведет переговоры о возобновлении туризма с 70 странами

Фото: туризм в Турции (flickr)

Министерство культуры и туризма Турции запустило проект "Сертификация здорового туризма"

Правительство Турции начало проводить переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. При этом отмечается, что Министерство культуры и туризма страны запустило проект "Сертификация здорового туризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Сообщается, что проект был запущен с целью обеспечить соблюдение высоких стандартов здоровья и гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и ​​других транспортных средствах, жилых помещениях и местах питания.

"Турция действует ответственно во всех этих процессах, не только ради здоровья наших граждан, но и для своих гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых", - заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Также сообщается, что власти направили письма о намерениях восстановить туризм в страны, которые в последние годы предпочли Турцию как туристическое направление - в том числе в Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Россию и Чехию.

Министр добавил, что в письмах содержалась информация о здоровье и безопасности пассажиров и работников, мерах, принятых в учреждениях и транспорте, списках и возможностях учреждений здравоохранения на уровне провинций и районов.

Согласно данным Министерства культуры и туризма, количество иностранных туристов, прибывающих в страну в первом квартале текущего года, составило 4,24 млн, что на 22,1% меньше, чем в годовом исчислении на фоне ограничений на поездки по всему миру из-за пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что летом в Турции планируют открыться не более 50-60% отелей. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что туристический сезон в стране начнется в июне, но инфраструктура будет работать только на половину.

Автор: Валерия Мрачковская