На сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус стався на глибині 12 км.

Про це повідомляє Управління з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Як зазначається, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 12 км в районі Пюлюмур провінції Тунджелі. Також сейсмологи зафіксували поштовхи силою 4,7 бала в східній частині Середземного моря.

Поки немає інформації про руйнування або жертв.

Раніше повідомлялося, що влада Туреччини послаблять існуючі 14-денні карантинні обмеження для громадян, які прибувають з-за кордону. У країні вже почали пом'якшувати заходи щодо запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що уряд Туреччини почав переговори про відновлення туризму з 70 країнами, щоб проінформувати їх про інфраструктуру охорони здоров'я країни в умовах пандемії. Водночас Міністерство культури та туризму Туреччини запустило проект "Сертифікація здорового туризму".

Крім цього, влітку в Туреччині відкриють не більше 50-60% готелів. Міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що туристичний сезон в країні почнеться в червні, але інфраструктура працюватиме тільки на половину.