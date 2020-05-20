Турция ослабит карантинные ограничения для прибывающих граждан

Фото: туризм в Турции (flickr)

Люди будут находиться под наблюдением в течение 14 дней у себя дома

Турция ослабит существующие 14-дневные карантинные ограничения для граждан, прибывающих из-за границы. В стране начинают смягчать меры по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, турецкие граждане, прибывающие из-за границы, проведут 14 дней на карантине в студенческих общежитиях, где за ними будут наблюдать медики.

Люди, прибывающие на регулярных рейсах, пройдут медицинский осмотр и будут находиться под наблюдением в течение 14 дней у себя дома.

Напомним, ранее правительство Турции начало проводить переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. При этом отмечается, что Министерство культуры и туризма страны запустило проект "Сертификация здорового туризма".

Также РБК-Украина писало, что летом в Турции планируют открыться не более 50-60% отелей. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что туристический сезон в стране начнется в июне, но инфраструктура будет работать только на половину.

Отметим, согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, количество иностранных туристов, прибывающих в страну в первом квартале текущего года, составило 4,24 млн, что на 22,1% меньше, чем годом ранее.

Автор: Максим Зайченко