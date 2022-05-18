UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Восстановление Украины станет задачей целого поколения, - еврокомиссар

Фото: еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Восстановление Украины после завершения войны с Россией станет задачей целого поколения. Евросоюз вместе с правительством Украины уже провел первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогостоящей может быть реконструкция страны.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

"Мы разработали концепцию восстановления Украины. Мы представим странам-участницкам ЕС юридическую конструкцию для реконструкции и сделаем предложения о том, как должны быть расставлены приоритеты и как должна координироваться работа. Восстановление Украины будет задачей целого поколения. Вместе с правительством в Киеве мы сделали первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогой может быть реконструкция. Но мы никуда не торопимся", - заявил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что пройдет некоторое время, прежде чем станет ясно, о каких суммах идет речь.

"Но это важный сигнал, что мы уже начинаем эти обсуждения", - сказал итальянский политик.

По его словам, восстановление Украины должно быть хорошо скоординировано между странами-членами ЕС.

"Еврокомиссия и правительство Украины должны совместно направлять усилия стран ЕС. Восстановление Украины будет идти параллельно со вступлением в ЕС. Координация также необходима во всем мире. Мы еще не решили, как будет финансироваться реконструкция. Это может стать темой саммита ЕС в конце мая", - добавил Джентилони.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу отстроить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна России против Украины