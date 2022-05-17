В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра, - FAZ

Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже завтра, 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ .

Немецкое издание получило в свое распоряжение документ с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.