Кулеба предложил ЕС восстановить один из пострадавших регионов Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с комиссаром ЕС по экономике Паолом Джентилони. Предложил союзу взять на себя инициативу и восстановить один из пострадавших регионов Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. Следуя инициативе Зеленского я предложил ЕС взять на себя инициативу по восстановлению одного из разрушенных войной регионов Украины. ЕС также будет поддерживать восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в единый рынок ЕС", - пишет Кулеба.