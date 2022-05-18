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Відновлення України стане завданням цілого покоління, - єврокомісар

Фото: єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Відновлення України після завершення війни з Росією стане завданням цілого покоління. Євросоюз разом з урядом України вже провів первинну оцінку того, наскільки масштабною і дорогою може бути реконструкція країни.

Про це заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

"Ми розробили концепцію відновлення України. Ми представимо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції і зробимо пропозиції про те, як повинні бути розставлені пріоритети і як повинна координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили первинну оцінку того, наскільки масштабною і дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо", - заявив він.

Єврокомісар підкреслив, що пройде деякий час, перш ніж стане ясно, про які суми йдеться.

"Але це важливий сигнал, що ми вже починаємо ці обговорення", - сказав італійський політик.

За його словами, відновлення України має бути добре скоординоване між країнами-членами ЄС.

"Єврокомісія і Уряд України повинні спільно спрямовувати зусилля країн ЄС. Відновлення України йтиме паралельно зі вступом до ЄС. Координація також необхідна у всьому світі. Ми ще не вирішили, як буде фінансуватися реконструкція. Це може стати темою саміту ЄС наприкінці травня", - додав Джентілоні.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією.

Крім того, в рамках робочого візиту до Брюсселя глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу відбудувати один з постраждалих від війни регіонів наша країна.

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