Восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС обжалуют в кассационном суде

МВД и Минюст готовят кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного админсуда

Восстановление Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 9 августа будет обжаловано в кассационном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что МВД, а также Министерство юстиции Украины готовят кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС.

Напомним, 7 августа Апелляционный административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Бочковского.

26 июня сообщалось, что Бочковскому начали выплачивать зарплату. Кроме того, адвокат заявил, что по решению суда, Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. гривен "за вынужденный прогул".

Как известно, в апреле текущего года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Бочковского и восстановил его в должности главы ГСЧС. Таким образом, суд отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Бочковского.

В апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. В марте 2015 года Бочковский (на тот момент глава ГСЧС) и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина. Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в более чем 6,5 млн гривен.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение. "У Бочковского несколько эпизодов неправомерной выгоды, злоупотребление властью, служебный подлог. У Стоецкого в свою очередь тоже несколько эпизодов покушения на вымогательстве неправомерной выгоды и злоупотребление властью", - объяснял прокурор ГПУ Александр Цилюрик.