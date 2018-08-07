Суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС

Также Бочковскому должны выплатить полмиллиона гривен заработной платы

Апелляционный административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского. Об этом сообщает 112-Украина.

Адвокатов Бочковского сообщил, что экс-чиновник может выйти на работу либо сегодня вечером, либо завтра утром.

Кроме того, суд постановил компенсировать Бочковскому всю его зарплату за период с марта 2015 года, а это свыше 500 тыс. гривен.

Напомним, 26 июня сообщалось, что Бочковскому начали выплачивать зарплату. Кроме того, адвокат заявил, что по решению суда, Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. гривен "за вынужденный прогул".

Как известно, в апреле текущего года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Бочковского и восстановил его в должности главы ГСЧС. Таким образом, суд отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Бочковского.

В апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. В марте 2015 года Бочковский (на тот момент глава ГСЧС) и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина. Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в более чем 6,5 млн гривен.