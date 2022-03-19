Восстановлена высоковольтная линия ЗАЭС, которую повредили оккупанты

На Запорожской атомной электростанции ремонтники Укрэнерго восстановили высоковольтную линию, которая была повреждена после обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрэнерго.

Отметим, что после повреждения линии мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС была уменьшена.

Также отмечается, что высоковольтная линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС.

"Ремонтники Укрэнерго восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская, которая была повреждена оккупантами", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. При этом на станции вспыхнул пожар, и ее работники потребовали, чтобы войска РФ прекратили вести огонь из тяжелой техники по блокам атомной станции, поскольку была угроза ядерной опасности.

В итоге пожар удалось ликвидировать. К счастью обошлось без жертв, и никто не пострадал. В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС, то есть в административной части станции.

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