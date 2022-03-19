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Відновлено високовольтну лінію ЗАЕС, яку пошкодили окупанти

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

На Запорізькій атомній електростанції ремонтники Укренерго відновили високовольтну лінію, яка була пошкоджена після обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укренерго.

"Ремонтники Укренерго відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська, яка була пошкоджена окупантами", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що високовольтна лінія введена в роботу і забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.

Зазначимо, що після пошкодження лінії потужність двох працюючих енергоблоків Запорізької АЕС була зменшена.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 березня російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. При цьому на станції спалахнула пожежа, і її працівники зажадали, щоб війська РФ припинили вести вогонь з важкої техніки по блоках атомної станції, оскільки була загроза ядерної небезпеки.

У підсумку пожежу вдалося ліквідувати. На щастя обійшлося без жертв, і ніхто не постраждав. У ДСНС уточнили, що загоряння сталося в навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС, тобто в адміністративній частині станції.

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